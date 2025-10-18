Россия
01:31, 18 октября 2025Россия

ВСУ атаковали российский курортный город

В Сочи прозвучали взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над всей территорией курортного города слышны сирены воздушной тревоги. Также слышны взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). В аэропорту Сочи введен план «Ковер», ограничивающий прием и отправку воздушных судов.

Официальной информации о последствиях атаки не поступало. Администрация города призвала жителей и гостей сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.

Ночью 17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о ракетной атаке на город.

