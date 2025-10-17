Россия
05:16, 17 октября 2025Россия

Российский город попытались атаковать ракетами

Мэр Сочи Прошунин: Силы ПВО отражают ракетную атаку на город
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Прошунин призвал жителей города и туристов сохранять спокойствие, а также соблюдать необходимые меры безопасности. «Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — предостерег он.

Ранее сообщалось, что в небе над Сочи прозвучало несколько взрывов. «Местные жители рассказали, что слышали около трех взрывов над Адлером», — сообщил Telegram-канал Shot. На протяжении ночи в городе звучит сирена.

