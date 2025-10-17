Россия
03:50, 17 октября 2025Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались в небе над Сочи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Global Look Press

В небе над Сочи прозвучало несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Вооруженные силы Украины попытались атаковать город при помощи беспилотных летательных аппаратов.

«Местные жители рассказали, что слышали около трех взрывов над Адлером. По словам очевидцев, характерные звуки пролёта беспилотников появлялись со стороны Абхазии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении ночи в городе звучит сирена. Официальная информация пока не поступала.

Вечером 17 октября Минобороны сообщало, что над регионами России было сбито 23 беспилотника.

