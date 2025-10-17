Россия
Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны отчиталось об уничтожении 23 БПЛА в небе над Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение трех часов над четырьмя регионами России было сбито более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что всего было уничтожено 23 беспилотника в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего аппаратов ликвидировали над Курской областью — 11. Еще по 5 дронов сбили над Воронежской и Брянской областями. 2 беспилотника уничтожили в небе над Республикой Крым.

Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины есть серьезные повреждения энергообъектов.

