22:21, 16 октября 2025Россия

В приграничном российском регионе заявили о серьезных повреждениях энергообъектов

Гладков заявил о серьезных повреждениях энергообъектов в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины есть серьезные повреждения энергообъектов, об этом заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику (...) не просто есть — у нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации», — сказал губернатор.

Он добавил, что власти не могут закупить генераторы за счет бюджета, только в приграничной зоне находится около 200 тысяч домохозяйств, обеспечить всех невозможно.

Гладков поручил главам всех муниципальных образований провести подомовые обходы и выяснить, есть ли у людей резервная генерация.

Ранее ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области, часть потребителей в Рыльске и Беловском районе осталась без электроснабжения. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

