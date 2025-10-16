Хинштейн: ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объекты энергетики в Курской области, часть потребителей в Рыльске и Беловском районе осталась без электроснабжения, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, украинские войска ударили по подстанции в Рыльске вечером в четверг, 16 октября. Как уточнил глава области, сейчас электричество восстановлено практически во всем городе.

Еще два удара ВСУ пришлись по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электроснабжения остались порядка 40 населенных пунктов.

Ранее ВСУ атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников.