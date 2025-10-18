Сразу в семи российских аэропортах приостановлены прием и выпуск самолетов

Сразу в семи российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сначала прием и выпуск ВС ограничили в аэропортах шести городов — Калуги, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Менее чем через десять минут Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Ярославля.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил он.

Ранее ночью Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сочи. Над всей территорией курортного города слышны сирены воздушной тревоги. Также слышны взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО).