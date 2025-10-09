Зеленский пригрозил блэкаутом двум российским областям. О каких регионах он говорил?

Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям из-за ударов ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом.

Речь идет о Белгородской и Курской областях. Причиной послужит масштабное отключение света на территории республики из-за российских ударов.

Город Белгород Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В конце сентября Зеленский уже угрожал устроить блэкаут в Москве. В то же время президент отметил, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.

Зеленский рассказал об ударах вглубь России

Зеленский рассказал о массовом применении Вооруженными силами республики дронов и ракет для ударов вглубь России. По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Глава государства подчеркнул, что страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России.

Крылатые ракеты Flamingo на секретном заводе Fire Point Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинцы начали готовить на кострах

7 октября издание «Страна.ua» сообщило, что жители Шостки в Сумской области начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа.

Так, люди стали выкладывать в соцсети фотографии своих мангалов и самодельных костров, над которыми висят кастрюли с готовящимися супами.

Кроме того, 6 октября стало известно, что Украина создала скрытую систему аккумуляторных батарей на случай длительных блэкаутов. По данным The Wall Street Journal, крупнейшая сеть аккумуляторных станций состоит из шести парков, расположенных в Киеве и Днепропетровской области.

Общая мощность сети — 200 мегаватт, чего хватит для подачи электроэнергии в 600 тысяч домов в течение двух часов.