12:19, 9 октября 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил блэкаутом двум российским областям. О каких регионах он говорил?

Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям из-за ударов ВС РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом.

Речь идет о Белгородской и Курской областях. Причиной послужит масштабное отключение света на территории республики из-за российских ударов.

Город Белгород

Город Белгород

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В конце сентября Зеленский уже угрожал устроить блэкаут в Москве. В то же время президент отметил, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.

Зеленский рассказал об ударах вглубь России

Зеленский рассказал о массовом применении Вооруженными силами республики дронов и ракет для ударов вглубь России. По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Глава государства подчеркнул, что страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России.

Крылатые ракеты Flamingo на секретном заводе Fire Point

Крылатые ракеты Flamingo на секретном заводе Fire Point

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинцы начали готовить на кострах

7 октября издание «Страна.ua» сообщило, что жители Шостки в Сумской области начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа.

Так, люди стали выкладывать в соцсети фотографии своих мангалов и самодельных костров, над которыми висят кастрюли с готовящимися супами.

Материалы по теме:
«С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС
«С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС
3 октября 2025
Российская армия атаковала энергообъекты под Киевом и вызвала блэкаут в регионе. Массированный удар «Геранями» попал на видео
Российская армия атаковала энергообъекты под Киевом и вызвала блэкаут в регионе. Массированный удар «Геранями» попал на видео
2 октября 2025

Кроме того, 6 октября стало известно, что Украина создала скрытую систему аккумуляторных батарей на случай длительных блэкаутов. По данным The Wall Street Journal, крупнейшая сеть аккумуляторных станций состоит из шести парков, расположенных в Киеве и Днепропетровской области.

Общая мощность сети — 200 мегаватт, чего хватит для подачи электроэнергии в 600 тысяч домов в течение двух часов.

    Все новости