Зеленский рассказал о цели атак по промышленным объектам России

Зеленский: Атаки промышленных объектов России связаны с дальнобойными санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам России. По его словам, «дальнобойные санкции» против России уже демонстрируют это.

Ранее Зеленский оценил объем производства Украиной ракет и дронов. Он подчеркнул, что готовые сотрудничать с Киевом страны должны будут обеспечивать контроль и защиту украинских технологий.

До этого Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины против России. «По поводу наших операций — я согласовал службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал он.