Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 9 октября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о цели атак по промышленным объектам России

Зеленский: Атаки промышленных объектов России связаны с дальнобойными санкциями
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам России. По его словам, «дальнобойные санкции» против России уже демонстрируют это.

Ранее Зеленский оценил объем производства Украиной ракет и дронов. Он подчеркнул, что готовые сотрудничать с Киевом страны должны будут обеспечивать контроль и защиту украинских технологий.

До этого Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины против России. «По поводу наших операций — я согласовал службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Галкин продал редчайший Bentley. Его номера оказались вдвое дороже люксового авто. Сколько они стоили и что в них особенного?

    Путин и президент Таджикистана начали встречу

    Ноутбук спас мужчину от бандитской пули

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российским активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости