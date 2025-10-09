Бывший СССР
Зеленский оценил объем производства Украиной ракет и дронов

Зеленский оценил объем выпуска Украиной дронов и ракет в будущем в $35 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tony Behar / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2026 году Украина сможет произвести ракет и беспилотников на 35 миллиардов долларов. Так объем производства оценил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина готова делиться своими разработками, технологиями, развивать совместное производство. Мы готовы к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и других странах», — сказал он.

Политик подчеркнул, что готовые сотрудничать с Киевом страны должны будут обеспечивать контроль и защиту украинских технологий. Он также поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину.

Ранее Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. «Я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал он.

