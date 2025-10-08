Бывший СССР
Зеленский анонсировал план спецопераций против России

Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций СБУ против России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он сообщил в ходе вечернего обращения, публикация доступна в его Telegram-канале.

«По поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — рассказал украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что США разблокировали возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Однако, отмечает он, перед Киевом остро стоит вопрос финансирования.

