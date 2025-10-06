Бывший СССР
Зеленский заявил о разрешении США закупать Patriot

Зеленский: США разрешили закупки Patriot, но остро стоит вопрос финансирования
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

США разблокировали возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины, но перед Киевом остро стоит вопрос финансирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости. Live».

«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы», — сказал он.

Ранее Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России. Он отметил, что речь идет не только о беспилотниках, однако не стал подробно рассказывать детали.

До этого Зеленский начал темнить после вопроса об отключении света на Украине. Он выразил уверенность, что Украина при этом сможет обеспечить потребности граждан в газе в полном объеме.

