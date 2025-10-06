Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 6 октября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет собственного производства. Об этом он заявил во время ответов на вопросы журналистов, фрагмент приводит «Обозреватель.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев в последнее время применяет собственные дальнобойные наработки. Он отметил, что речь идет не только о беспилотниках, однако не стал подробно рассказывать детали.

Ранее Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, Украина также при этом сможет обеспечить потребности граждан в газе в полном объеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

    Машина пробила ограждение и упала в воду в центре Москвы

    Возможность отставки Макрона спрогнозировали

    Россиян предупредили о риске лишиться премий на работе

    Российские войска защитят от высокоточного оружия при помощи «МАРСа»

    Политолог оценил угрозу России со стороны Финляндии

    Дизайнер назвала россиянам безвкусную осеннюю одежду

    Меркель назвали способным предотвратить конфликт на Украине политиком

    Доктор Мясников сделал бункер для кур

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости