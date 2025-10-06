Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет собственного производства. Об этом он заявил во время ответов на вопросы журналистов, фрагмент приводит «Обозреватель.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев в последнее время применяет собственные дальнобойные наработки. Он отметил, что речь идет не только о беспилотниках, однако не стал подробно рассказывать детали.

Ранее Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, Украина также при этом сможет обеспечить потребности граждан в газе в полном объеме.