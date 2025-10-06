Бывший СССР
Зеленский начал темнить после вопроса об отключении света на Украине

Зеленский затруднился ответить на вопрос об отключении света на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Фрагмент его выступления на брифинге публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что Украина при этом сможет обеспечить потребности граждан в газе в полном объеме.

В ходе брифинга Зеленский также заявил, что Украина будет в Европейском союзе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или без него. По его словам, венгерский политик войдет в историю как единственный человек, кто тормозил процесс вступления Киева в объединение.

