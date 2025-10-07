Бывший СССР
Украинцы начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа

В Шостке Сумской области люди начали готовить еду на кострах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Жители Шостки в Сумской области начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Люди стали выкладывать в соцсети фотографии своих мангалов и самодельных костров, надо которыми висят кастрюли с готовящимися супами. Неизвестно, когда в их домах появятся газ и электричество.

Ранее российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Это вызвало частичное отключение света и коммуникаций.

До этого территория Украины подверглась массированному комбинированному налету. Под удар попали Шостка, Харьков и Днепр. При атаке были задействованы беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.

