Украинцы начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа

Жители Шостки в Сумской области начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа. Об этом сообщает «Страна.ua».
Люди стали выкладывать в соцсети фотографии своих мангалов и самодельных костров, надо которыми висят кастрюли с готовящимися супами. Неизвестно, когда в их домах появятся газ и электричество.
Ранее российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Это вызвало частичное отключение света и коммуникаций.
До этого территория Украины подверглась массированному комбинированному налету. Под удар попали Шостка, Харьков и Днепр. При атаке были задействованы беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.