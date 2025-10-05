Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 5 октября 2025Бывший СССР

В России рассказали о цели ударов по Сумской области

Лебедев: Удары в Сумской области наносятся по ж/д инфраструктуре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район) (...) Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций», — рассказал он о цели ночных ударов.

В ночь на 5 октября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по Украине сотнями дронов и ракет. Были атакованы пять областей Украины: Одесская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская.

Ранее российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Часть региона оказалась обесточена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил США о последствиях начала поставок «Томагавков» Украине

    Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

    Израиль обвинили в жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами

    Россиянка побывала на «уральском Бали» и описала его фразой «выглядит как райский пляж»

    В многоквартирном доме в России произошел взрыв

    Российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины

    В Нижегородской области сбили пять беспилотников

    На Западе рассказали об открытом нападении Британии на Россию

    Российские войска взяли под контроль село в ДНР

    Военные врачи вручную завели сердце российского солдата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости