В России рассказали о цели ударов по Сумской области

Лебедев: Удары в Сумской области наносятся по ж/д инфраструктуре

Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район) (...) Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций», — рассказал он о цели ночных ударов.

В ночь на 5 октября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по Украине сотнями дронов и ракет. Были атакованы пять областей Украины: Одесская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская.

Ранее российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Часть региона оказалась обесточена.