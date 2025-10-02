Российская армия атаковала энергообъекты под Киевом и вызвала блэкаут в регионе. Массированный удар «Геранями» попал на видео

Удар «Гераней», вызвавший блэкаут в Киевской области, сняли на видео

Мощный удар Российской армии по энергообъектам в городе Славутич Киевской области, вызвавший накануне блэкаут в регионе, попал на видео. Камера запечатлела прилеты как минимум восьми дронов «Герань», которые пришлись по территории подстанции 330 киловольт «Славутич». Также было зафиксировано попадание одного беспилотника по подстанции 110 киловольт.

Как рассказали авторы Telegram-канала «Изнанка», поделившиеся роликом, в результате атаки были уничтожены машинный зал, два силовых трансформатора, поле распределительных устройств и маслохранилище.

Администраторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в свою очередь, отмечают, что после удара без света осталась не только часть Киевской области, но и Черниговской. «А сегодня были введены почасовые отключения подачи электроэнергии», — говорится в публикации.

Блэкаут под Киевом длился несколько часов

По словам украинского президента Владимира Зеленского, блэкаут произошел в самом городе Славутич, а также на объектах бывшей Чернобыльской АЭС. В общей сложности он длился около трех часов.

В МАГАТЭ позже уточнили, что перебои на Чернобыльской АЭС были связаны с неполадками на подстанции «Славутич». «Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено», — добавил глава организации Рафаэль Гросси.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ситуацию назвали мегакритической

Во время произошедшей накануне массированной атаки представители компании «Черниговоблэнерго» заявляли о мегакритической ситуации в системе энергоснабжения Черниговской области. При этом там обещали включать электричество на три часа через каждые шесть часов. На сегодняшний день известно, что в Чернигове не могут подавать свет по графику три через шесть, как это обещали.

Также 1 октября перебои со светом фиксировались в Днепре. Этому предшествовала мощная вспышка в небе. При этом на Украине поспешили заверить, что проблемы со светом были вызваны аварией трансформатора на шинном заводе.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях. Главы других украинских городов заранее призывают граждан готовиться к возможным перепадам электроэнергии. Об этом уже предупредили мэры Луцка и Ивано-Франковска

В Киеве пообещали найти оружие для создания блэкаута в Москве

Ранее Зеленский пригрозил блэкаутом Москве. Теперь, после критических перебоев с электроэнергией на Украине, глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Андрей Гнатов пообещал найти такое оружие, чтобы воплотить в жизнь угрозы украинского президента.

«Мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил он, добавив при этом, что Украина испытывает трудности с дальнобойным вооружением.