Бывший СССР
21:25, 1 октября 2025Бывший СССР

В украинском городе после вспышки в небе неизвестного происхождения пропал свет

В Днепре после зеленой вспышки в небе пропал свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

В небе Днепра произошла вспышка, после которой в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

На опубликованных кадрах в небе видна вспышка зеленоватого оттенка, после этого фонари на дороге отключились.

Официальных комментариев украинских властей на данный момент не поступало. Как сообщил канал украинской энергетической компании ДТЭК Info со ссылкой на пресс-службу оператора, Днепровские электросети повреждений или замыканий не фиксировали.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины

