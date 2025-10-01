В украинском городе после вспышки в небе неизвестного происхождения пропал свет

В Днепре после зеленой вспышки в небе пропал свет

В небе Днепра произошла вспышка, после которой в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

На опубликованных кадрах в небе видна вспышка зеленоватого оттенка, после этого фонари на дороге отключились.

Официальных комментариев украинских властей на данный момент не поступало. Как сообщил канал украинской энергетической компании ДТЭК Info со ссылкой на пресс-службу оператора, Днепровские электросети повреждений или замыканий не фиксировали.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины