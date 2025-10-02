Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 2 октября 2025Бывший СССР

На Украине начали поиск оружия для воплощения угрозы Зеленского

Глава Генштаба ВСУ захотел найти оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mil.gov.ua / Wikimedia

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов пообещал найти оружие, чтобы «устроить блэкаут в Москве». Его слова передает «Страна.ua».

«Мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил Гнатов, комментируя угрозы Зеленского атаковать энергетическую инфраструктуру в Москве.

По его словам, у Украины тем не менее есть проблемные вопросы, в том числе в небольшом количестве дальнобойного вооружения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может ответить на удары по Киеву блэкаутом в Москве. Он сказал, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Россиян предупредили о новой связанной с налогами схеме мошенничества

    Бюджет покупки жилья в Москве взлетел

    В Минобороны сообщили о возвращении мирных россиян с территории Украины

    В Польше начали готовиться к войне

    Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

    Дочь Николь Кидман приняла участие в показе Dior на фоне развода родителей

    Роднина оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

    Боец СВО рассказал о закладываемых ВСУ в детские игрушки минах

    Появились подробности об обстановке на месте стрельбы в Дагестане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости