На Украине начали поиск оружия для воплощения угрозы Зеленского

Глава Генштаба ВСУ захотел найти оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов пообещал найти оружие, чтобы «устроить блэкаут в Москве». Его слова передает «Страна.ua».

«Мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил Гнатов, комментируя угрозы Зеленского атаковать энергетическую инфраструктуру в Москве.

По его словам, у Украины тем не менее есть проблемные вопросы, в том числе в небольшом количестве дальнобойного вооружения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может ответить на удары по Киеву блэкаутом в Москве. Он сказал, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.