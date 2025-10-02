Бывший СССР
Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

Опубликовано видео вызвавшего блэкаут в Киевской области удара по Славутичу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В интернете появилось видео ударов по энергообъектам города Славутич, которые вызвали блэкаут в Киевской области. Кадры атаки публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На видео фиксируем прилеты как минимум восьми беспилотников "Герань" по территории подстанции 330 киловольт "Славутич", а также одного беспилотника по подстанции 110 киловольт», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки на энергообъектах был уничтожен машинный зал, два силовых трансформатора, маслохранилище и поле распределительных устройств.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

