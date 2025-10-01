Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:30, 1 октября 2025Бывший СССР

В Черниговской области заявили о мегакритической ситуации в энергетике

В Черниговской области заявили о мегакритической ситуации с электроснабжением
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Черниговской области в результате массированных ударов по объектам энергетики сложилась мегакритическая ситуация с электроснабжением региона. Об этом заявили представители компании «Черниговоблэнерго», передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Ситуация в системе энергоснабжения Черниговской области мегакритическая! Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — приводится в публикации заявление пресс-службы «Черниговоблэнерго».

Отмечается, что в ближайшее время электричество будет включаться всего лишь на три часа через каждые шесть часов.

Ранее в городе Славутич Киевской области после ударов дронов произошел блэкаут. В результате атаки в городе также пропало водоснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    «Крылья Советов» победили «Сочи» в серии пенальти в Кубке России

    Швейцарские ледники стали таять быстрее

    Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

    В ООН раскрыли последствие передачи ВСУ ракет Tomahawk

    Назван самый популярный iPhone

    Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

    Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

    Нашествие медведей на российские города объяснили

    Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости