В Черниговской области заявили о мегакритической ситуации в энергетике

В Черниговской области в результате массированных ударов по объектам энергетики сложилась мегакритическая ситуация с электроснабжением региона. Об этом заявили представители компании «Черниговоблэнерго», передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Ситуация в системе энергоснабжения Черниговской области мегакритическая! Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — приводится в публикации заявление пресс-службы «Черниговоблэнерго».

Отмечается, что в ближайшее время электричество будет включаться всего лишь на три часа через каждые шесть часов.

Ранее в городе Славутич Киевской области после ударов дронов произошел блэкаут. В результате атаки в городе также пропало водоснабжение.