В МАГАТЭ объяснили перебои на Чернобыслькой АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Перебои на ЧАЭС вызваны неполадками на подстанции Славутич

Перебои на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) связаны с неполадками на подстанции Славутич, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, проблемы с электроснабжением нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС вызваны неполадками на линии электропередачи с подстанции Славутич.

«Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на ЧАЭС произошел блэкаут. Именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.