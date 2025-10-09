Бывший СССР
Зеленский рассказал об ударах вглубь России

Зеленский рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь России. Его цитирует Obozrevatel.ua.

По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Ранее Зеленский рассказал о цели атак по промышленным объектам России. По его словам, страна достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против РФ.

До этого Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина сможет произвести ракеты и беспилотники на 35 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что готовые сотрудничать с Киевом страны должны будут обеспечивать контроль и защиту украинских технологий.

