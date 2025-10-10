«Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

Армия России ударом вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины

В ночь на пятницу, 10 октября, армия России произвела массированную атаку по Украине. Под удар попали сразу несколько регионов, в том числе украинская столица и ее область.

Целью была энергетическая инфраструктура страны. В некоторых населенных пунктах пропал свет. Начались пожары. О последствиях ночного обстрела рассказал украинский президент Владимир Зеленский и российские военкоры.

Из строя выведены ключевые ГЭС и ТЭС

Массированные удары по Украине вывели из строя ключевые гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектростанции (ТЭС), что привело к критическим последствиям для страны. Так, на данный момент без электроэнергии осталась часть Киева. Метро в городе перешло на работу в ограниченном режиме с увеличенными интервалами движения. Водоснабжение осуществляется с перебоями. Также перекрыто движение по автодорожному переезду Днепровской гидроэлектростанции. Света нет и в Полтаве.

Попадания были зафиксированы по Запорожской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС. Также повреждены Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Вероятно, повреждения также получила Каневская ГЭС в Черкасской области

Энергосистема страны, подвергшаяся беспрецедентному удару, балансирует на грани коллапса Telegram-канал WarGonzo

Как сообщили в Минэнерго Украины, восстановительные работы на объектах начнутся только тогда, когда будут наблюдаться безопасные условия для этого. На данный момент известно, что поезда курсируют по стране с отклонениями от графика, работа учебных заведений в Киеве организуется в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Фото: ГСЧС Украины

В общей сложности аварийные отключения света идут в десяти регионах Украины. На этом фоне было выпущено интервью гендиректора ДТЭК Максима Тимченко газете El Pais, в котором он заявил, что России не удастся устроить блэкаут на Украине.

На этот раз России не удастся погрузить Украину во тьму. Они могут сделать нашу жизнь невыносимой, очень, очень сложной… Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему. Мы переживем следующую зиму, как пережили предыдущие Максим Тимченко директор ДТЭК

Россия выпустила по Украине несколько сотен дронов и десятки ракет

По информации президента Украины Владимира Зеленского, удары были нанесены по Запорожью, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской областям. В частности, сообщалось о блэкауте на левом берегу Киева и перебоях со светом в Днепропетровской области. Позже появились данные, что света нет почти во всей столице.

Всего, добавил он, по стране было выпущено «более 450 дронов и более трех десятков ракет». В связи с этим он призвал страны-союзники Киева подключиться к осуждению произошедшего.