Военно-космические силы России впервые нанесли удар по Днепропетровску (украинское название — Днепр) при помощи гибрида ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда над городом сняли на видео, которое публикуют в сети.

На кадрах в небе виден летящий объект, изображение размазано. Далее военкоры публикуют снимки результата прилета — на них изображен столб темно-серого дыма.

Судя по звуку реактивного двигателя, по объекту врага могла ударить какая-то новая ракета — возможно "Бандероль", "Гром-1" или другая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Согласно обнародованным данным, армия России нанесла удар по Чечеловскому району. Вероятно, для этого использовался гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. Максимальная дальность поражения такого вооружения составляет до 120 километров.

«Дніпро Оперативний| Війна» / Telegram

ВС России нанесли массированный удар по Украине

В ночь на пятницу, 10 октября, стало известно о массированной атаке на украинские города. В частности, для этого использовались беспилотники, звуки которых были слышны при пролете над населенными пунктами.

«После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — сообщили российское военкоры.

Также мощный удар этой ночью погрузил во тьму украинскую столицу. В небе над городом зафиксировали около сотни дронов. Без света остался левый берег Киева.

Вечером накануне появились данные, что по Днепропетровску, вероятно, впервые нанесли удар корректируемой авиабомбой, однако эта информация была не подтверждена. Речь шла о ракете «Гром-Е1». Вероятно, говорилось о случае, опубликованном на первых кадрах в материале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раскрыто преимущество подобного оружия

Такой гибрид бомбы и ракеты уже использовался Россией ранее для удара по Сумщине. Их преимущество заключается в том, что они летят «гораздо дальше и точнее».

На Украине, в свою очередь, сообщают, что под мощной атакой этой ночью оказалась не только Днепропетровская область, но и Запорожье, Полтавская, Харьковская и Киевская области. В некоторых населенных пунктах начались пожары. Помимо беспилотников, удары наносились при помощи баллистических ракет «Искандер». Их несли истребители МиГ-31. Всего было выпущено около 30 снарядов.