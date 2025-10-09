Стало известно о первом ударе КАБ по Днепропетровску

На Украине сообщили о первом ударе КАБ по Днепропетровску

Российские войска нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по Днепропетровску (украинское название — Днепр). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что если информация об ударе подтвердится, то это будет первый подобный удар по городу. Как отмечают авторы сообщения, ранее КАБ не долетали до Днепропетровска.

Также приводится версия, что удар мог быть нанесен при помощи ракеты «Гром-Е1». В таком случае это будет второе применение такого типа вооружения для атаки по городу.

Ранее на видео попал момент удара трехтонной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Отмечается, что ПВД украинских войск располагался под землей.