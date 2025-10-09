Бывший СССР
Удар трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ попал на видео

Удар российской ФАБ-3000 по ПВД ВСУ под Купянском попал на видео
Российские войска нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».

Отмечается, что попавший под удар ПВД украинских военных располагался в районе Купянска. При этом, по данным канала, пункт размещения был спрятан под землей.

На опубликованное видео попал момент падения бомбы. Как видно на съемке, ФАБ падает на покрытый лесом участок, после чего происходит сильный взрыв, а в небо поднимается столб дыма и огня.

Ранее на видео попали кадры пожара, начавшегося после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках. Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» описали происходящее на видео словами «огненный ад».

