«Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

«Огненный ад» после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках попал на видео. На кадры, опубликованные ГСЧС Украины, обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео можно заметить клубы темного дыма, а также пожарных, занимающихся ликвидацией возгорания.

«Враг показал кадры масштабного пожара на нефтебазе в Прилуках в Черниговской области, район затянут черным дымом», — говорится в публикации.

Ранее 8 октября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. После удара более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.