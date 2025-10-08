Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:09, 8 октября 2025Бывший СССР

«Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

Огненный ад после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

«Огненный ад» после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках попал на видео. На кадры, опубликованные ГСЧС Украины, обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео можно заметить клубы темного дыма, а также пожарных, занимающихся ликвидацией возгорания.

«Враг показал кадры масштабного пожара на нефтебазе в Прилуках в Черниговской области, район затянут черным дымом», — говорится в публикации.

Ранее 8 октября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. После удара более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

    Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

    СК назвал основную версию убийства Супоницкого

    В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

    В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

    Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

    Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

    Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

    «Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости