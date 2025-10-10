На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

Глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о перекрытии движения по автодорожному переезду Днепровской гидроэлектростанции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Частично ограничено движение через Днепрогэс. Рассчитываем, что в течение ближайших 3-4 часов движение будет восстановлено», — написал чиновник.

По его словам, в регионе зафиксированы удары беспилотниками, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Вооруженные силы России в ночь на 10 октября выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Были атакованы цели в Криворожском районе, Каменске, Кременчуге и Днепропетровске.