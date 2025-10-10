В Днепропетровске начался пожар после взрывов

В Днепропетровске начались пожар и перебои со светом после взрывов

В Днепропетровске после взрывов начался крупный пожар, в городе фиксируют перебои со светом. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По его данным, в городе могут быть повреждены объекты критической инфраструктуры. Последствия взрывов еще устанавливаются, заключило издание.

Вооруженные силы России в ночь на 10 октября выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Были атакованы цели в Криворожском районе, Каменске, Кременчуге и Днепропетровске.

До этого левый берег Киева практически полностью остался без света после удара беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». Предварительно, блэкаут произошел после удара по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Киеве.