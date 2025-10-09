Бывший СССР
«Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

Дроны ВС РФ ночью поразили портовую инфраструктуру под Одессой
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссийские войска

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Российские войска минувшей ночью нанесли масштабный удар дронами «Герань» по порту Черноморска (ранее Ильичевск) близ Одессы. Минобороны РФ в своей дневной сводке подтвердило «нанесение поражения портовым сооружениям».

По данным Shot, удар пришелся в тот момент, когда в порту принимали новые партии оружия от Запада. По некоторой информации, суда с военным грузом прибыли из Турции, и в момент разгрузки контейнеров с оружием и боеприпасами произошла атака. Сообщается, что после ударов по контейнерному терминалу фиксировались вторичные детонации (вероятно, именно боеприпасов).

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Всего в порту прозвучало более 20 взрывов. В украинской прессе сообщается, что в общей сложности в момент атаки российские войска с помощью дронов нанесли по порту не менее 21 удара. В том числе, по данным очевидцев, всего за семь минут зафиксировали 14 российских БПЛА.

Отмечается, что порт Черноморска использовался также для запуска безэкипажных катеров.

Порт охватил мощный пожар

Перед атакой, в 23:00, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Предварительно, удары привели к отключению света в Черноморске. Критическая инфраструктура города работает на генераторах. После прилетов порт охватил масштабный пожар, в числе прочего огонь разгорелся на судоремонтном заводе.

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку дронами. По его словам, большинство БПЛА уничтожено силами ПВО, однако зафиксированы поражения портовой и энергетической инфраструктуры. С его слов, в порту загорелись контейнеры с растительным маслом и древесными паллетами. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч человек.

Позже появились также видео ударов. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка света и поднимающийся над зданиями столб огня. Слышны звуки взрыва и автоматной очереди.

Утром местные жители сообщали, что в порту «все еще дымит».

