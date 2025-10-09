«Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

Дроны ВС РФ ночью поразили портовую инфраструктуру под Одессой

Российские войска минувшей ночью нанесли масштабный удар дронами «Герань» по порту Черноморска (ранее Ильичевск) близ Одессы. Минобороны РФ в своей дневной сводке подтвердило «нанесение поражения портовым сооружениям».

По данным Shot, удар пришелся в тот момент, когда в порту принимали новые партии оружия от Запада. По некоторой информации, суда с военным грузом прибыли из Турции, и в момент разгрузки контейнеров с оружием и боеприпасами произошла атака. Сообщается, что после ударов по контейнерному терминалу фиксировались вторичные детонации (вероятно, именно боеприпасов).

Всего в порту прозвучало более 20 взрывов. В украинской прессе сообщается, что в общей сложности в момент атаки российские войска с помощью дронов нанесли по порту не менее 21 удара. В том числе, по данным очевидцев, всего за семь минут зафиксировали 14 российских БПЛА.

Отмечается, что порт Черноморска использовался также для запуска безэкипажных катеров.

Порт охватил мощный пожар

Перед атакой, в 23:00, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Предварительно, удары привели к отключению света в Черноморске. Критическая инфраструктура города работает на генераторах. После прилетов порт охватил масштабный пожар, в числе прочего огонь разгорелся на судоремонтном заводе.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку дронами. По его словам, большинство БПЛА уничтожено силами ПВО, однако зафиксированы поражения портовой и энергетической инфраструктуры. С его слов, в порту загорелись контейнеры с растительным маслом и древесными паллетами. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч человек.

Позже появились также видео ударов. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка света и поднимающийся над зданиями столб огня. Слышны звуки взрыва и автоматной очереди.

Утром местные жители сообщали, что в порту «все еще дымит».