Россия ударила дальнобойным оружием по Украине

Минобороны: ВС России ударили по украинской военной инфраструктуре

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинской военной инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Удар был нанесен дальнобойным оружием — оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Целями удара стали, в частности, украинские порты, объекты энергетической инфраструктуры и топливные хранилища, используемые для нужд ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Ранее было опубликовано видео удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ. На опубликованное видео попал момент падения бомбы. Как видно на съемке, ФАБ-3000 падает на покрытый лесом участок, после чего происходит сильный взрыв, а в небо поднимается столб дыма и огня. Прилет был зафиксирован в районе Купянска.