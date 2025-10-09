Удары по порту под Одессой в момент приема вооружения НАТО попали на видео

Опубликовано видео ударов по порту под Одессой в момент приема вооружения НАТО

В порту Черноморск (до 2016 года — Ильичевск) под Одессой в момент приема вооружения НАТО прозвучало более 20 взрывов. Видео ударов опубликовал в Telegram военный блогер Борис Рожин.

На опубликованных кадрах видна яркая вспышка света и поднимающийся над зданиями столб огня. Слышны звуки взрыва и автоматной очереди.

В украинской прессе сообщается, что всего в момент атаки российские войска с помощью дронов нанесли по порту не менее 21 удара.

Российские войска нанесли удар по Черноморску в ночь на 9 октября. Вооруженные силы (ВС) Украины использовали порт для приема вооружения из-за рубежа и запуска безэкипажных катеров.