На Сахалине после загадочной вспышки пропал свет

На юге Сахалина произошло отключение электричества, жители увидели вспышку

Жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении электричества. Об этом пишет Telegram-канал «АСТВ.ру».

Южносахалинцы отметили, что до незадолго до отключения видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ.

