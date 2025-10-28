Россия
На Сахалине после загадочной вспышки пропал свет

На юге Сахалина произошло отключение электричества, жители увидели вспышку
Юлия Мискевич
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении электричества. Об этом пишет Telegram-канал «АСТВ.ру».

Южносахалинцы отметили, что до незадолго до отключения видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты от фракции «Новые люди﻿» Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой внедрить СМС-оповещения о предстоящих отключениях воды, электричества и газа.

До этого стало известно, что более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии.

