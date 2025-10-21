Россиян захотели оповещать об отключении воды по СМС

Депутат Даванков предложил оповещать россиян об отключении воды и газа по СМС

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты от фракции «Новые люди﻿» Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой внедрить СМС-оповещения о предстоящих отключениях воды, электричества и газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Они предлагают сделать канал оповещения активным по умолчанию для всех граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги﻿». Каждому такому пользователю при поступлении информации о плановом или аварийном отключении по его адресу автоматически должно приходить СМС.

Депутаты отметили, что существующие способы уведомления, включая электронные письма и push-уведомления, малоэффективны: СМС почти всегда гарантированно прочитываются, тогда как другие сообщения часто воспринимаются как спам или появляются уже после факта отключения. Инициатива направлена на повышение информированности и комфорта граждан, а также на предотвращение неудобств из-за неожиданных отключений.

В документе содержится просьба поручить профильным ведомствам проработать реализацию данной системы совместно с органами исполнительной власти. Эта инициатива уже получила огласку в СМИ и поддерживается как способ улучшить коммуникацию с жителями в вопросах коммунального обслуживания.

Ранее россиянам напомнили, что управляющая компания обязана компенсировать расходы жильцов при перебоях с подачей воды, если они превышают установленные нормативы.