Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 3 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали способ получить деньги за перебои с водой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК обязана компенсировать расходы при перебоях с водой
Мария Черкасова

Фото: Mara Josa LaPez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Управляющая компания (УК) обязана компенсировать расходы жильцов при перебоях с подачей воды, если они превышают установленные нормативы. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он сослался на постановление Правительства № 354, согласно которому отключение холодной воды не должно превышать четырех часов единовременно и восьми часов в сумме за месяц. При серьезных авариях срок может быть продлен до 24 часов. Для горячей воды действуют аналогичные правила, кроме плановых работ летом, которые допускают отключения до двух недель.

Если время отключения превышено, жильцы имеют право на перерасчет: за каждый час сверх нормы плата уменьшается на 0,15 процента. Помимо времени подачи, важна температура горячей воды: она должна быть в пределах 60-75 градусов. Если вода холоднее, это повод уменьшить оплату, а при температуре ниже 40 градусов — платить за горячую воду по тарифам холодной.

Материалы по теме:
«Главная проблема в работе любой УК — дефицит кадров» Как рост зарплат влияет на рынок управляющих компаний
«Главная проблема в работе любой УК — дефицит кадров» Как рост зарплат влияет на рынок управляющих компаний
29 января 2025
Теплосети на грани коллапса. Почему России не хватает триллионов рублей на модернизацию ЖКХ?
Теплосети на грани коллапса.Почему России не хватает триллионов рублей на модернизацию ЖКХ?
21 марта 2025

В случае игнорирования проблемы УК жильцы могут обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, особенно если нарушения происходят систематически. Важно оформить акт о некачественной услуге.

Кроме перерасчета, потребители могут претендовать на компенсацию морального вреда по статье 15 Закона «О защите прав потребителей». По судебной практике, такие компенсации обычно не превышают 15 тысяч рублей, отметил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали при перебоях с отоплением обращаться в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

    Продажи новых легковушек в России перешли к росту

    Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

    Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

    Путин и Ким Чен Ын обнялись

    Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

    Раскрыт показатель младенческой смертности в России

    Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

    В России определили регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости