Россиянам назвали способ получить деньги за перебои с водой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК обязана компенсировать расходы при перебоях с водой

Управляющая компания (УК) обязана компенсировать расходы жильцов при перебоях с подачей воды, если они превышают установленные нормативы. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он сослался на постановление Правительства № 354, согласно которому отключение холодной воды не должно превышать четырех часов единовременно и восьми часов в сумме за месяц. При серьезных авариях срок может быть продлен до 24 часов. Для горячей воды действуют аналогичные правила, кроме плановых работ летом, которые допускают отключения до двух недель.

Если время отключения превышено, жильцы имеют право на перерасчет: за каждый час сверх нормы плата уменьшается на 0,15 процента. Помимо времени подачи, важна температура горячей воды: она должна быть в пределах 60-75 градусов. Если вода холоднее, это повод уменьшить оплату, а при температуре ниже 40 градусов — платить за горячую воду по тарифам холодной.

В случае игнорирования проблемы УК жильцы могут обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, особенно если нарушения происходят систематически. Важно оформить акт о некачественной услуге.

Кроме перерасчета, потребители могут претендовать на компенсацию морального вреда по статье 15 Закона «О защите прав потребителей». По судебной практике, такие компенсации обычно не превышают 15 тысяч рублей, отметил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали при перебоях с отоплением обращаться в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ).