Более 10 тысяч жителей российского города остались без воды

Более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе местного водоканала.

На улице Пионерской, 39, произошла утечка водопровода. «В связи с устранением утечки (...) выполнено ограничение подачи воды с 12:00 в зоне водоснабжения № 27, 27а», — говорится в сообщении. Уточняется также, что по запросам жильцов будет организован подвоз воды. Вернуть воду в дома планируют до 17 часов.

