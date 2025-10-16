Экономика
16:26, 16 октября 2025Экономика

Более 10 тысяч жителей российского города остались без воды

Более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе местного водоканала.

На улице Пионерской, 39, произошла утечка водопровода. «В связи с устранением утечки (...) выполнено ограничение подачи воды с 12:00 в зоне водоснабжения № 27, 27а», — говорится в сообщении. Уточняется также, что по запросам жильцов будет организован подвоз воды. Вернуть воду в дома планируют до 17 часов.

Накануне сообщалось, что жители 41 улицы в Краснодаре остались без электричества из-за аварии. Отключения коснулись Ольгинской, Орловской, Средней, Троицкой, Кирпильской, Клеверной, Упорной, Колосистой, Поливной и других улиц.

