Тысячи жителей российского города остались без света

Жители 41 улицы в Краснодаре остались без света из-за аварии

Жители 41 улицы в Краснодаре остались без электричества из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила Единая дежурно-диспетчерская служба города в своем Telegram-канале.

Речь идет об улицах Прикубанского округа: Ольгинской, Орловской, Средней, Троицкой, Кирпильской, Клеверной, Упорной, Колосистой, Поливной, Сосновой и ряде других. «Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КС-5», КРНС-15 и 40 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС. Точные данные о том, когда свет вернут в дома потребителей, отсутствуют.

