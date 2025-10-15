Экономика
15:56, 15 октября 2025

Тысячи жителей российского города остались без света

Жители 41 улицы в Краснодаре остались без света из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жители 41 улицы в Краснодаре остались без электричества из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила Единая дежурно-диспетчерская служба города в своем Telegram-канале.

Речь идет об улицах Прикубанского округа: Ольгинской, Орловской, Средней, Троицкой, Кирпильской, Клеверной, Упорной, Колосистой, Поливной, Сосновой и ряде других. «Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «КС-5», КРНС-15 и 40 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС. Точные данные о том, когда свет вернут в дома потребителей, отсутствуют.

Ранее в октябре сообщалось, что более 5000 жителей Алушты остались без воды из-за аварии на улице Судакская в районе теплоэлектростанции.

