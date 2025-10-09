Жители российского города остались без воды

В пяти тысячах домов Алушты отключили воду

Жители, у которых вода все же идет, жалуются на то, что она грязная и с песком. Воду у 5261 абонента отключили из-за аварии на улице Судакская в районе теплоэлектростанции (ТЭС). Ограничена подача воды по улицам Судакская, Ленина, Таврическая, Спортивному переулку, улицам Лесная, Красноармейская, Заводская. Ожидается, что ремонтные работы будут закончены к 14:00 четверга, 9 октября.

С 1 октября в Алуште ввели график подачи воды из-за недостатка воды в Изобильненском хранилище. Вода должна поступать с 6:00 до 22:00. Местные жители также жалуются на прорывы труб, из-за которых вода течет по улицам и бьет из-под земли на пляже.

Ранее в Чите сотни домов остались без холодной воды из-за аварии — она произошла на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской. Тогда подачу воды обещали вернуть в течение часа после ремонтных работ.