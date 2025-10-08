Экономика
08:30, 8 октября 2025Экономика

Сотни домов в российском городе остались без воды

В Чите 288 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

В Чите сотни домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация российского города в своем Telegram-канале.

Коммунальная авария произошла на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской. Причины и другие подробности случившегося не уточняются. Известно, что без доступа к питьевой воде остались 288 многоквартирных домов и 37 социальных объектов — школы, детские сады и больницы.

«Для лечебных учреждений организовали подвоз воды», — рассказали власти города. Компания «Водоканал-Чита» временно отключила водопроводную насосную станцию № 3. Сейчас работы завершены, и в течение часа водоснабжение должны восстановить.

Ранее тысячи жителей Красноярска остались без воды из-за помутневшего Енисея. Водоснабжение отключили в 230 многоквартирных домах в Железнодорожном и Октябрьском районах, где проживают пять тысяч человек.

