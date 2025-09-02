Экономика
18:54, 2 сентября 2025

Тысячи россиян остались без воды

В Красноярске пять тысяч жителей остались без воды из-за помутнения в Енисее
Александра Качан (Редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Тысячи жителей Красноярска остались без воды из-за помутневшего Енисея. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

В 13:00 вторника, 2 сентября, ресурсоснабжающая организация АО «КрасКом» ограничила водозабор на станции «Гремячий Лог» в связи с тем, что уровень мутности воды в Енисее вырос в 20 раз. Из-за этого водоснабжение отключили в 230 многоквартирных домах в Железнодорожном и Октябрьском районах, где проживают пять тысяч человек.

В «КрасКоме» заявили, что замутнение воды связано с селевыми сходами грунта в районе Дивногорска. В результате потребители оказались под угрозой отравления, также увеличился риск выхода водозаборного оборудования из строя. Жителям попавших под отключение районов обеспечили подвоз воды.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут оценены действия, принятые ответственными лицами. Кроме того, ведомство проконтролирует восстановление водоснабжения.

Ранее жители Каменска-Уральского пожаловались на текущую две недели из кранов черную воду.

