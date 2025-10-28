Причину блэкаута на Сахалине объяснили

Причиной блэкаута на Сахалине стала нештатная работа автоматики

Блэкаут на Сахалине произошел из-за нештатной работы автоматики на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Об этом сообщил портал Sakh.online со ссылкой на объяснения «Сахалинэнерго».

Отмечается, что в системе снабжения сработала защита, из-за чего ТЭЦ-1 перестала подавать энергию в сеть, разгрузившись до уровня собственных нужд. Из-за этого без света остались Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск. Причины произошедшего выясняются.

По информации «Сахалинэнерго», генераторы ТЭЦ-1 включат в течение двух часов, после чего начнется восстановление подачи электроэнергии.

Ранее жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении электричества. Южносахалинцы отметили, что до незадолго до отключения видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ.