Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:50, 28 октября 2025Россия

Причину блэкаута на Сахалине объяснили

Причиной блэкаута на Сахалине стала нештатная работа автоматики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Блэкаут на Сахалине произошел из-за нештатной работы автоматики на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Об этом сообщил портал Sakh.online со ссылкой на объяснения «Сахалинэнерго».

Отмечается, что в системе снабжения сработала защита, из-за чего ТЭЦ-1 перестала подавать энергию в сеть, разгрузившись до уровня собственных нужд. Из-за этого без света остались Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск. Причины произошедшего выясняются.

По информации «Сахалинэнерго», генераторы ТЭЦ-1 включат в течение двух часов, после чего начнется восстановление подачи электроэнергии.

Ранее жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении электричества. Южносахалинцы отметили, что до незадолго до отключения видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Российские военные взяли под контроль отвечающую за снабжение ВСУ дорогу

    Тревел-блогерша описала отличие Панамы от России фразой «никто не орет, не хамит»

    В Британии назвали линию боевого соприкосновения на Украине зоной убийств

    Из-за блэкаута на Сахалине остановилась подача тепла и воды

    Пчелы из разрушенного улья до смерти изжалили отца и дочь

    Некоторым пенсионерам захотели компенсировать стоимость лекарств

    Названы главные секреты долголетия

    Губернатор объяснил отключение света после загадочной вспышки на Сахалине

    Причину блэкаута на Сахалине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости