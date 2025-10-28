Россия
Опубликовано видео загадочной вспышки в Южно-Сахалинске

Юлия Мискевич
Загадочная вспышка в Южно-Сахалинске, из-за которой произошло массовое отключение света, попала на видео. Кадры опубликовал портал Sakh.online.

Очевидец рассказал, что заметил явление, когда ехал по Физкультурной улице.

«Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет», — подчеркнул он.

Ранее жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении электричества.

