09:39, 29 октября 2025Мир

Американского посла вызвали из-за атак США в Тихом океане

МИД Мексики вызвал американского посла из-за атак США в Тихом океане
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

МИД Мексики вызвал американского посла Рональда Джонсона после атак США на лодки в Тихом океане, на борту которых, по утверждению Вашингтона, находились наркоторговцы. Об этом сообщает мексиканское внешнеполитическое ведомство в своем аккаунте социальной сети Х.

«Встреча главы МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте и главы министерства военно-морских сил (ВМС) Раймундо Моралеса Анхелеса с послом США Рональдом Джонсоном, которая была проведена по поручению президента Клаудии Шейнбаум, направлена на укрепление двусторонних связей между Мексикой и США в морской сфере», — отмечается в заявлении министерства.

В ведомстве указали, что беседа прошла в «теплой атмосфере взаимопонимания», и стороны пришли к согласию о том, что главными приоритетами стран являются «спасение человеческих жизней на море и всецелое уважение суверенитета».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту на «наркотеррористов» для защиты Соединенных Штатов.

