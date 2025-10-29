Айза выйдет замуж в третий раз

Блогерша Айза-Лилуна Ай выйдет замуж за возлюбленного Степана Кузьменко

Популярная российская блогерша, бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай (предыдущая фамилия — Анохина) выйдет замуж в третий раз. Об этом сообщает Super.ru в Telegram.

Сообщается, что возлюбленный 40-летней блогерши, 30-летний Степан Кузьменко сделал Айзе предложение во время съемок реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!»

На вопрос журналистов о том, готова ли она к браку, Айза ответила утвердительно. Она добавила, что не ожидала получить предложение от возлюбленного. «У нас были тяжелые съемки, куча эмоций, я уже была в игре и вообще не понимала. Мне казалось, что все, он увидел меня и такую, как гадину, и решил со мной расстаться», — поделилась блогерша переживаниями.

По словам Айзы, их свадьба с Кузьменко будет не пышной и очень необычной.

Этот брак станет для блогерши третьим. С 2008 по 2013 год Айза была замужем за Гуфом, у них родился сын. В 2015 году она стала женой предпринимателя Дмитрия Анохина, в этом браке Айза родила второго ребенка. В 2020 году Айза и Анохин расстались.