Более сотни туристов эвакуировали из горящего отеля в российском городе

78.ru: 154 человека эвакуировали из горящего отеля «Турист» в Санкт-Петербурге
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: 78.ru

Более сотни человек эвакуировали из горящего отеля «Турист» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 28 октября в Московском районе на улице Севастьянова. В дежурную часть управления МЧС российского города сообщение поступило в 22:08 по местному времени.

Уточнялось, что возгорание началось в одном из номеров гостиницы. Его площадь составила 1,5 квадратных метра. «Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Из опасной зоны эвакуированы 154 человека. Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в ведомстве.

Ранее экопарк-отель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае, и гостям пришлось сбежать от пожара в соседнюю рощу. Инцидент попал на видео.

