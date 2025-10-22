Путешествия
Гости российской базы отдыха сбежали от пожара в рощу и попали на видео

Shot: Экопарк-отель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае
Алина Черненко

Экопарк-отель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае, и гостям пришлось сбежать от пожара в соседнюю рощу. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что возгорание площадью 700 квадратных метров произошло в комплексе Apartel в Емельяновском районе российского региона. Сейчас там проводится эвакуация людей.

По данным источника, база отдыха находится на берегу реки Калат. На ее территории есть десять коттеджей, бани и номера для проживания.

Как пишет Telegram-канал «112», спасатели уже приступили к ликвидации огня. Есть один пострадавший — работник отеля.

В сентябре в сети появилось видео эвакуации российских туристов из гостиниц турецкой Антальи из-за сильного лесного пожара. Людям с чемоданами пришлось идти пешком в сторону от отеля.

