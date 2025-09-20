Эвакуацию россиян из отеля в Анталье сняли на видео

Появилось видео эвакуации российских туристов из отеля в Анталье

В сети появилось видео эвакуации российских туристов из гостиниц турецкой Антальи из-за сильного лесного пожара. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как люди с чемоданами пешком двигаются в сторону от отеля. При этом за забором висит красное зарево.

Ранее российские туристы рассказали о пожаре на территории турецкого отеля Titanic Deluxe Golf Belek. По словам очевидцев, огонь распространялся по берегу, деревья у берега выгорели примерно за 20 минут, а территорию начало «засыпать» искрами. Когда сработала сигнализация, гости забрали вещи и покинули комнаты.