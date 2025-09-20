Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:56, 20 сентября 2025Путешествия

Эвакуацию россиян из отеля в Анталье сняли на видео

Появилось видео эвакуации российских туристов из отеля в Анталье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео эвакуации российских туристов из гостиниц турецкой Антальи из-за сильного лесного пожара. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как люди с чемоданами пешком двигаются в сторону от отеля. При этом за забором висит красное зарево.

Ранее российские туристы рассказали о пожаре на территории турецкого отеля Titanic Deluxe Golf Belek. По словам очевидцев, огонь распространялся по берегу, деревья у берега выгорели примерно за 20 минут, а территорию начало «засыпать» искрами. Когда сработала сигнализация, гости забрали вещи и покинули комнаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    Россиян предупредили о связи здоровья зубов с болезнью Альцгеймера

    В США представили законопроект о конфискации российских активов

    Эвакуацию россиян из отеля в Анталье сняли на видео

    В российском городе раздались взрывы

    В Саратове дрон ВСУ атаковал жилой дом

    Российские туристы рассказали о пожаре на турецком курорте

    В России отреагировали на слова Трампа о влиянии нефти на разрешение украинского конфликта

    Шведская армия опубликовала фото российских МиГ-31 в Балтийском море

    С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости