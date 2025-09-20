Российские туристы рассказали о пожаре на турецком курорте

РЕН ТВ: Российские туристы застали пожар на территории турецкого отеля Titanic

Российские туристы рассказали о пожаре на территории турецкого отеля Titanic Deluxe Golf Belek. Их слова приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Одна из туристов Айгуль Садыкова сообщила, что пожар распространялся по берегу, а территорию начало «засыпать» искрами. По ее словам, когда сработала сигнализация, гости забрали вещи и покинули комнаты.

Позже гостям позволили вернуться в отель: им объяснили, что «тревога» сработала из-за нажатия туриста на специальную кнопку. Возгорания в самом отеле не было, подчеркнула Садыкова.

Другая российская туристка сообщила, что огонь распространялся «с дикой скоростью». По ее словам, деревья у берега выгорели примерно за 20 минут. Девушка дала свои вещи на ресепшн и вышла на улицу.

Ранее сообщалось, что российских туристов экстренно эвакуировали из-за пожара на турецком курорте. Идет расследование для выяснения причин инцидента.