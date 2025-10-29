Израильская компания захотела охладить землю

Стартап Stardust Solutions получил $60 млн. на искусственное охлаждение планеты

Израильско-американский стартап Stardust Solutions получил финансирование в размере 60 миллионов долларов для разработки методики искусственного охлаждения планеты, страдающей от глобального потепления. Об этом сообщает издание Futurism.

Концепция заключается в распылении аэрозольных частиц в атмосфере с помощью самолета или метеозонда. Собранные средства стали крупнейшим финансированием для компании в этой сфере, среди инвесторов — венчурные капиталисты из Кремниевой долины﻿ и крупнейшие акционеры Ferrari и футбольного клуба «Ювентус».

Генеральный директор Stardust, бывший главный физик из правительства Израиля Янай Йедваб признает, что технология «управления солнечной радиацией» не решит всех проблем и экстремальные погодные явления сохранятся. Отмечается также, что проект является частной инициативой, что вызывает определенные вопросы по управлению и контролю. Стартап планирует провести контролируемые эксперименты с использованием модифицированного самолета в 2026 году.

Критики идеи указали на проблемы с управлением проектами геоинженерии и возможный вред экологии, в то время как сторонники подчеркивают необходимость действий в условиях растущего климатического кризиса.

Ранее сообщалось, что растущая по всему миру жара ежеминутно уносит жизнь одного человека.